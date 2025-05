Lazio Juve | Baroni col fiato sospeso In tre a rischio per il big match dell’Olimpico ci saranno contro i bianconeri? Ultimissimi dettagli

LazioJuve: tre giocatori sono a rischio per il big matchdell’Olimpico, ci sarannocontro i bianconeri? Novità importantiCome riportato da Lazionews24, in vista del big match con la Juve in programma sabato alle 18.00, sono da recuperare tre giocatori biancocelesti per Marco Baroni. Lazzari e Nuno Tavares non sono ancora al 100% e quindi partire dalla panchina: il portoghese, in particolare, è considerato un elemento chiave per l’attacco, e le prossime 24 ore saranno decisive per il suo eventuale recupero.Secondo Il Messaggero, invece, Castellanos ha ancora dolore alla caviglia ma stringerà i denti per essere in campo contro i bianconeri. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve: Baroni col fiato sospeso. In tre a rischio per il big match dell’Olimpico, ci saranno contro i bianconeri? Ultimissimi dettagli

