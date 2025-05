L’attesa l’annuncio e l’affaccio Il racconto dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV

“Annuntio vobis gaudium magnum habemus Papam”, è l’annuncio che ha fatto esplodere l’emozione in una piazza San Pietro gremita di fedeli provenienti da tutto il mondo. l’annuncio è arrivato, inaspettato, nel secondo giorno di votazione che ha portato sul soglio pontificio Leone XIV, questo il nome del nuovoPapa. Fin dalla mattina migliaia di fedeli hanno cominciato ad affluire, c’era gioia e tanta speranza ma in pochi scommettevano su tempi così rapidi. Così come in pochi avrebbero scommesso su un Papa americano. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - L’attesa, l’annuncio e l’affaccio. Il racconto dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV

Approfondimenti da altre fonti

Come può Bertolaso dire che ‘sulle liste d’attesa la Lombardia è un modello’? Le racconto una storia avvilente - Sono veramente allibito. Ho appena letto una dichiarazione di Guido Bertolaso: “Sulle liste di attesa la Lombardia è modello per l’Italia”. Io credo, caro collega Bertolaso, che lei ormai, come i politici che frequenta a stretto giro, abbia fette di salame sugli occhi e orecchie piene di cerume. Vive nel suo mondo di poltrone altolocate senza fare nulla per salvare il nostro Sistema Sanitario Nazionale dal sistema privato che non permette a tutti di curarsi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Borse europee deboli, attesa per annuncio dazi Trump - Borsa europee deboli al traguardo di metà seduta in attesa dell'annuncio stasera del presidente Usa Donald Trump sui dazi. La peggiore è Francoforte (-1,42%), preceduta da Milano (-1,04%), Londra (-0,75%), Parigi (-0,7%) e Madrid (-0,27%). Negativi fin da stamane i future Usa. Sale fino a sfiorare i 112 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,1 punti al 3,78%, contro i 2,6 punti in meno di quello tedesco al 2,66%. 🔗quotidiano.net

Borse europee in calo: attesa per l'annuncio di Trump sui dazi - Borsa europee deboli al traguardo di metà seduta in attesa dell'annuncio stasera del presidente Usa Donald Trump sui dazi. La peggiore è Francoforte (-1,42%), preceduta da Milano (-1,04%), Londra (-0,75%), Parigi (-0,7%) e Madrid (-0,27%). Negativi fin da stamane i future Usa. Sale fino a sfiorare i 112 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,1 punti al 3,78%, contro i 2,6 punti in meno di quello tedesco al 2,66%. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Habemus Papam, eletto l'americano Robert Francis Prevost: è Leone XIV. La pace sia con voi - Bruni: Scelta nome Leone XIV chiaro riferimento a Rerum Novarum; Il nuovo Papa è stato eletto, fumata bianca alle 18.07: habemus papam atteso alle 19. La scelta dei cardinali; Eletto Papa Leone XIV, news in diretta: è il cardinale Prevost primo Pontefice americano della storia; Il racconto di Palma. Quando il Papa si fermò a Pescara del Tronto:: Annuiva commosso. 🔗Cosa riportano altre fonti