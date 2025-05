L' americano Prevost è Leone XIV | pace e dialogo sulle orme di Francesco

Habemus Papam. Robert Francis Prevost è il 267esimo Pontefice della storia della Chiesa cattolica, con il nome di Leone XIV. La fumata bianca che ha annunciato l'elezione del nuovo Papa è arrivata alle 18:07 quando l'elezione al quarto scrutinio sembrava essere sfumata. E invece, come accaduto per Benedetto XVI nel 2005, nel tardo pomeriggio il comignolo montato sopra la Cappella Sistina e sorvegliato da due gabbiani e un cucciolo di gabbiano, ha iniziato a fumare scatenando la gioia dei fedeli che attendevano in Piazza San Pietro. Un'elezione che ha scacciato via ogni timore di un Conclave lungo. Un timore suffragato dalla necessità di arrivare a un quorum mai visto: 89 voti. Invece, i fatti, hanno dimostrato che sono bastati solo 2 giorni e 4 scrutini per arrivare a una scelta ampiamente condivisa. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - L'americano Prevost è Leone XIV: pace e dialogo sulle orme di Francesco

Su altri siti se ne discute

Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost: si chiama Leone XIV ed è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗xml2.corriere.it

Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, ha invocato subito la pace nel mondo: cosa può cambiare dall'argentino Francesco all'americano Leone XIV 🔗notizie.virgilio.it

Tutti gli occhi alla Loggia delle Benedizioni per il primo sguardo al nuovo papa. Il nuovo pontefice è Leone XIV: questo il nome scelto dallo statunitense Robert Francis Prevost. Dopo la fumata bianca giunta pochi minuti dopo le 18 di giovedì, al termine di uno dei Conclavi più brevi dell'epoca... 🔗ravennatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’annuncio a San Pietro: eletto Papa Leone XIV , il cardinale americano Prevost; Nuovo Papa, chi è Robert Prevost, Pontefice americano che ha scelto il nome di Leone XIV; Habemus Papam, eletto l'americano Robert Francis Prevost: è Leone XIV. La pace sia con voi - Repubblica di San Marino: Guardiamo con fiducia a pontificato di Leone XIV; Il nuovo Papa è l’americano Robert Francis Prevost: si chiamerà Leone XIV. «La pace sia con tutti voi, aiutateci a costruire ponti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Habemus Papam. L'americano Prevost è Leone XIV: pace, dialogo e l'eredità di Francesco - Habemus Papam. Robert Francis Prevost è il 267esimo Pontefice della storia della Chiesa cattolica, con il nome di Leone XIV. La fumata bianca ... 🔗iltempo.it

Il Papa è l'americano Robert Francis Prevost, sarà Leone XIV: 'La prima preghiera è per la pace nel mondo' - LIVE - E' il primo Pontefice agostiniano della storia. Ricorda la Madonna di Pompei e recita l'Ave Maria. 'Viva il Papa. Leone, Leone', il grido della folla (ANSA) ... 🔗ansa.it

Papa Leone XIV e il calcio: per chi tifa Robert Prevost - Papa Leone XIV, ecco per quale squadra fa il tifo e che cosa sapere sul suo amore per il calcio: tutti i dettagli a riguardo ... 🔗calciomercato.it