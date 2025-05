L’americano Leone XIV e il 267esimo Papa | Sono un figlio di Sant’Agostino Eletto al quarto scrutinio come Ratzinger

Il nuovo Papa, Robert Prevost, ha scelto di chiamarsi Leone XIV. L'annuncio è del cardinale Dominique Mamberti. Dunque, fumata bianca al Conclave dei cardinali riuniti nella Cappella Sistina in Vaticano dal pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio: alla quarta votazione è stato Eletto il nuovo Papa. PapaLeone XIV si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro indossando la tradizionale "mozzetta" rossa, una mantellina corta, chiusa sul petto da una serie di bottoni, che Papa Francesco non indossò nel 2013 quando si affacciò dopo la sua elezione.Evidentemente emozionato, ha salutato la folla in piazza gremita da circa 100mila persone. Agostiniano, nato a Chicago, stretto collaboratore di Francesco per essere stato Prefetto del Dicastero per i vescovi, Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense.

