L’alleanza del secolo | Putin e Xi contro l’egemonia Usa Cosa temono dall’America

Alla vigilia del Giorno della Vittoria in cui la Russia celebra la sconfitta della Germania nazista, il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati a Mosca, dove hanno firmato quasi trenta documenti, ribadendo la determinazione a costruire un mondo multipolare e la volontà di contrastare progetti egemonici e destabilizzanti, degli Stati Uniti in primis, anche se mai esplicitamente citati.Nel corso del vertice al Cremlino Xi Jinping ha dichiarato che “in mezzo alla corrente contraria internazionale fatta di unilateralismo e prepotenza egemonica, la Cina lavorerà con la Russia per farsi carico delle responsabilità speciali che spettano alle grandi potenze mondiali”.Xi Jinping e Vladimir PutinDal canto suo, Putin ha ribadito che i legami tra Mosca e Pechino non sono diretti contro nessuno, ma si sviluppano “a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi”. 🔗Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’alleanza del secolo: Putin e Xi contro l’egemonia Usa. Cosa temono dall’America

