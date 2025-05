La voce dei fedeli Papa Leone XIV continui sulla linea di Francesco

ROMA (ITALPRESS) – In una piazza San Pietro gremita da migliaia di fedeli, la voce di alcuni di loro dopo la prima benedizione Urbi et Orbi del nuovo PapaLeone XVI, lo statunitense Robert Francis Prevost.

La voce del Papa torna a San Pietro, un audio registrato rincuora i fedeli: “Grazie per le preghiere” | VIDEO - Il Santo Padre è ricoverato al policlinico "Gemelli" dallo scorso 14 febbraio a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto ad una infezione polimicrobica che gli avrebbe provocato una polmonite bilaterale. Il quadro clinico resta complesso e la prognosi è riservataL'articolo La voce del Papa torna a San Pietro, un audio registrato rincuora i fedeli: “Grazie per le preghiere” | VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Papa Leone XIV, il primo discorso ai fedeli: “Un saluto di pace per tutti voi, camminiamo insieme” - «La pace sia con tutti voi, la pace entri nel nostro cuore e raggiunga tutti. Costruiamo ponti per essere un popolo in pace». Con queste parole, Papa Leone XIV si è rivolto ai più di 150mila fedeli radunati in Piazza San Pietro, nel suo primo messaggio dopo l’elezione avvenuta alla quarta votazione del Conclave.«Siamo discepoli di Cristo, Lui ci precede», ha aggiunto, visibilmente commosso.Il nuovo Pontefice ha poi affermato: «Sono un figlio di Sant’Agostino, andiamo avanti insieme, mano nella mano». 🔗panorama.it

La voce di Papa Francesco ai fedeli. L’audio dopo oltre 20 giorni di ricovero: «Vi ringrazio di cuore, vi accompagno da qui» – Il video - «Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie». Queste la parole, in spagnolo, di Papa Francesco, rivolte ai fedeli in un audio diffuso oggi 6 marzo durante il rosario in piazza San Pietro. Si tratta del primo audio dopo oltre 20 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. 🔗open.online

