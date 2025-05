la vita e la vocazione di robert francis prevost

Robert Dancs, Nicolò in Sole a catinelle: “Quel film ha segnato la mia vita. Ringrazio Checco Zalone” - Robert Dancs, noto per il ruolo di Nicolò Zalone in Sole a catinelle, ha condiviso un lungo messaggio sui social a dodici anni dall’uscita del film. L’attore, recentemente apparso nel videoclip di Checco Zalone L’ultimo giorno di patriarcato, scrive: “Il mio percorso continua, questo è solo un nuovo inizio”.Continua a leggere 🔗fanpage.it