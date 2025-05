La Toscana ai David di Donatello Tecla Insolia è migliore attrice protagonista

Piombino, 8 maggio 2025 – Un applauso che arriva dal cuore della Toscana direttamente nella platea dei premi David di Donatello. Piombino esulta per la sua “figlia” TeclaInsolia, 21 anni, che vince il premio per la miglioreattriceprotagonista per L'arte della Gioia di Valeria Golino.Nata a Varese da genitori siciliani, il padre di Floridia e la madre di Solarino, è cresciuta però a Piombino dove, ad appena cinque anni, ha cominciato la propria formazione musicale alla Woodstock Academy. Nel 2020 Tecla partecipa, e vince, Sanremo giovani. Poi una carriera che non si è mai fermata, tra interpretazioni in tv e sul grande schermo."Valeria sono diventata qualcosa che non sarei mai potuta essere se non grazie a te, è un personaggio meraviglioso, sei la regista dei sogni per ogni attrice e ogni attore - ha detto la giovanissima attrice emozionata sul palco rivolgendosi a Golino - questo premio lo dedico alle personalità scomode come Goliarda Sapienza, ai corpi liberi e non cancellati delle loro identità e alle terre libere". 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - La Toscana ai David di Donatello, Tecla Insolia è migliore attrice protagonista

