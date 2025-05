la rimozione del keu tutto dovrà concludersi entro il mese di settembre

Pontedera, 8 maggio 2025 – Ora ci sono tutte le certezze anche formali. Dal via libera del giudice al contratto di appalto, all’ordinanza del sindaco. entro questa estate (il 31 luglio e comunque non oltre il 30 settembre) il keu presente sotto i cumuli coperti all’interno della lottizzazione privata Green Park: “dovrà esser rimosso e smaltito secondo il piano proposto dagli stessi soggetti obbligati a sostenerne i costi e ad attuarlo – dice il sindaco Matteo Franconi –. Al termine di una complicata vicenda giudiziaria e una articolata istruttoria tecnica ho firmato l’ordinanza che accoglie il crono-programma presentato dai privati”. Si tratta di rimuovere circa 13-14 mila tonnellate di terra da rimuovere. Una quantità importante “Potremo dirci soddisfatti soltanto nel momento in cui vedremo l’ultimo camion trasportare via l’ultimo carico del terreno contaminato: ma credo non sia inutile riepilogare brevemente come abbiamo affrontato la vicenda e cosa abbiamo fatto per gestirla – aggiunge Franconi –. 🔗Lanazione.it

