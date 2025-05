La Promessa anticipazioni 9 maggio 2025 | la duchessa è sorpresa dal fidanzamento ufficiale tra Vera e Lope

Scopriamo insieme quello che ci aspetta nella puntata de La Promessa, che andrà in onda venerdì 9 maggio. La duchessa è spiazzata dal fidanzamento tra Vera e Lope. La puntata de La Promessa di venerdì 9 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: la duchessa è particolarmente sorpresa per il fidanzamento tra Vera e Lope. Intanto, Jana e Manuel ripensano al rapimento di Curro e Vera dichiara ancora il proprio amore per Lope, decisa a non farsi più influenzare nessuno. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, Jana dice a Curro di aver raccontato a Manuel tutta la verità sul loro passato, non dicendo però . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 9 maggio 2025: la duchessa è sorpresa dal fidanzamento ufficiale tra Vera e Lope

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Promessa, anticipazioni 7 maggio 2025: Julia resta alla tenuta per restaurare il ritratto di Carmen - Nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 7 maggio 2025, avremo modo di vedere Julia che rimane alla tenuta con un compito ben preciso. La puntata de La Promessa di mercoledì 7 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Julia ottiene il permesso di poter restaurare il ritratto di Carmen. Intanto, Marcelo è un disastro anche ai fornelli e Teresa cerca un modo per aiutarlo. 🔗movieplayer.it

La promessa, anticipazioni al 17 maggio: confronto tra Manuel e Curro - La promessa, anticipazioni dall’11 al 17 maggio. Manuel e Curro hanno un confronto: Manuel rivela di essere fidanzato con lei. Il comandante Alcaraz informa Lorenzo che diversi soldati sono rimasti intossicati e sospetta che la causa siano le marmellate fornite all’esercito proprio da Lorenzo. Quest’ultimo tenta di tenere la questione nascosta, ma Alonso finisce comunque […] 🔗2anews.it

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 maggio 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 maggio 2025. 🔗comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

La Promessa Anticipazioni 9 maggio 2025: Manuel vuole la verità su Dolores e Curro! - Nella puntata de La Promessa in onda il 9 maggio 2025 su Rete4 vedremo Manuel pronto a scoprire la verità sul passato di Jana e Curro. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della Soap. 🔗msn.com

Anticipazioni La Promessa, 9 maggio 2025/ Doloroso ricordo per Jana e Manuel, Vera rinnova l’amore per Lope - Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà venerdì 9 maggio 2025, momento doloroso per Manuel e Jana, Vera rinnova il suo amore per Lope. 🔗ilsussidiario.net

La Promessa, anticipazioni venerdì 9 maggio 2025: sorpresa per la duchessa - Sorpresa per la duchessa De Carrill che scoprirà il fidanzamento di sua figlia Vera con Lope. In queste anticipazioni giornaliere de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno ven ... 🔗msn.com