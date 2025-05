La profezia di Renzi a Otto e mezzo | cosa diceva di Prevost e il legame con Trump

Si discuteva ovviamente del Conclave nella puntata di ieri, 7 maggio 2025, di Otto e mezzo, il talk show di La7 condOtto da Lilli Gruber. Tra gli ospiti c'erano anche Matteo Renzi, leader di Italia viva, e il vaticanista Marco Politi. Era stato proprio quest'ultimo a parlare prima dell'intervento “profetico” dell'ex premier: “Il post di Donald Trump ha sabotato le possibilità remote ma reali, data la personalità di un cardinale molto in gamba, molto stimato all'interno del Vaticano, di un americano, il cardinale Prevost, che ha l'esperienza dell'America del Nord, è stato missionario in America Latina, conosce il mondo perché è il cardinale del Dicastero dei Vescovi. Poteva essere un'eccezione di papa che venisse dall'America del Nord, ma dopo l'intervento di Trump è stato segato, c'era la tradizione di non nominare o scegliere mai un papa di una grande potenza”. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - La profezia di Renzi a Otto e mezzo: cosa diceva di Prevost e il legame con Trump

