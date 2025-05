La prima fumata è nera oggi 4 votazioni

Città del Vaticano, 8 maggio 2025 – Il miracolo non c’è stato. fumata nera. Mai nella storia recente della Chiesa si è avuto un Conclave chiuso alla prima votazione e la giornata di ieri ha mantenuto fede a questa tradizione, con la t minuscola. A corollario una lunga attesa di oltre tre ore dopo il fatidico extra omnes, giustificata dalla prolissa meditazione (45 minuti) del cardinale Raniero Cantalamessa davanti ai 133 elettori riuniti in Cappella Sistina. La delusione è stata tanta fra le 50mila persone assiepate in piazza San Pietro, quando attorno alle 21, il proverbiale comignolo ha sbuffato pece. A certificare il risultato anche un gabbiano sentinella appollaiato sul tetto.Nessun dramma. I porporati ci riproveranno oggi, due votazioni al mattino e altrettante al pomeriggio per ottenere i 23 dei suffragi. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - La prima fumata è nera, oggi 4 votazioni

