La pace sia con voi | le prime parole di Papa Leone XIV Occhi lucidi davanti alla folla che grida il suo nome

L'attesa, piazza San Pietro gremita, urla e applausi in via della Conciliazione all'annuncio dell'avvenuta elezione del nuovo Pontefice: PapaLeone XIV, il cardinale statunitense di origini latine Robert Francis Prevost. È stato eletto alla quarta votazione del secondo giorno. L'elezione era stata in qualche modo pronosticata dal cardinale decano Giovanni Battista Re, che in mattinata, in visita a Pompei, aveva rivolto una preghiera alla Madonna, auspicando che «questa sera tornando a Roma trovi già la fumata bianca». La fumata bianca è arrivata pochi minuti dopo le 18, alle 18.07.La fumata bianca, l'«Habemus Papam» e quel grido della folla: «Leone, Leone»La piazza, che in quel momento contava circa 45mila fedeli presenti, è esplosa in un urlo di gioia, tra lacrime, preghiere e il coro «Viva il nuovo Papa».

"La pace sia con tutti voi", le prime parole di Papa Leone XIV dopo l'elezione - (Agenzia Vista) Vaticano, 08 maggio 2025 Affacciandosi dalla loggia centrale di San Pietro, il nuovo Papa, l'americano Robert Prevost – che ha scelto il nome di Leone XIV – ha pronunciato le sue prime parole da pontefice: "La pace sia con tutti voi".

Le prime parole di Papa Leone XIV "La pace sia con voi" - ROMA (ITALPRESS) – "La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio, anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la Terra. La pace sia con voi". Queste le prime parole di Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, dalla Loggia delle Benedizioni, alla folla in Piazza San Pietro

Conclave, eletto il nuovo Papa: è l'americano Robert Francis Prevost | Ha scelto di chiamarsi Leone XIV | Le sue prime parole: "La pace sia con tutti voi, aiutateci a costruire ponti" - "Grazie a Papa Francesco", ha detto il Santo Padre, visibilmente commosso, alla folla. Oltre 150mila persone sono accorse a San Pietro per assistere all'Habemus Papam. Trump si congratula: "Non vedo l'ora di incontrarti"

