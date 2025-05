La nipote di Castellani | Mio nonno da campione a vittima di Mauthausen Ora ha avuto giustizia

Parla Carla Castellani , la sua famiglia ha vinto la causa contro la Germania per crimini di guerra. Lo stadio dell’Empoli e quello di Montelupo Fiorentino sono intitolati a lui: gli unici in Europa dedicati a sportivi deportati 🔗 Repubblica.it

La nipote di Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo il 25 aprile: “Mio nonno un esempio da non dimenticare mai” - Milano – “Se il nonno fosse qui oggi, forse non riconoscerebbe più il suo Paese. Penso sarebbe inorridito. L’anniversario della Liberazione deve essere un punto fermo, per non dimenticare le faticose conquiste per la libertà. Ce n’è bisogno, soprattutto ora. Che cosa sanno i ragazzi e cosa si fa per loro? Sono sempre meno i testimoni, coloro che hanno vissuto “quella“ paura, prima che la Liberazione arrivasse. 🔗ilgiorno.it