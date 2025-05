La mozzetta rossa la croce d' oro e la stola pontificia | cosa significano i paramenti di Leone XIV

A differenza dello stile dimesso scelto da Francesco, Leone XIV alla sua elezione ha scelto di indossare i paramenti completi per la presentazione al mondo, come fece Benedetto XVI 🔗 Ilgiornale.it

Squadra internazionale di Croce Rossa cinese al lavoro in Myanmar - Dei membri della Squadra internazionale di risposta alle emergenze della Croce Rossa cinese lavorano a Mandalay, in Myanmar, oggi 31 marzo 2025.Un gruppo di 15 membri della squadra e’ arrivato qui questa mattina. La squadra e’ stata organizzata sotto il coordinamento del ministero cinese per la Gestione delle Emergenze e della Societa’ della Croce Rossa cinese. Dei membri della Squadra internazionale di risposta alle emergenze della Croce Rossa cinese lavorano a Mandalay, in Myanmar, oggi 31 marzo 2025. 🔗 romadailynews.it

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. 🔗 ilfattoquotidiano.it

Ambulanze in dono alla Croce Rossa - Grande festa ieri mattina in piazza Garibaldi per la consegna di due ambulanze alla Croce Rossa da parte di Crédit Agricole. "Questi due nuovi mezzi saranno destinati al trasporto sanitario di pazienti che necessitano di visite mediche fuori provincia e non possono spostarsi con mezzi propri. "Proseguiamo al rinnovo del nostro autoparco grazie al supporto di Crédit Agricole – ha ringraziato il presidente della Cri, Mario Nino Negri – L’anno scorso i nostri mezzi hanno percorso oltre 650mila chilometri per garantire assistenza". 🔗ilgiorno.it