La lettera di Arda Guler ai bambini turchi | È ora di raccontarvi la mia storia

AGI - “È tempo che vi racconti la mia storia. Tutta la storia”. Con queste parole inizia la lettera che ArdaGuler, giovane promessa del calcio turco e stella del Real Madrid, ha voluto indirizzare a “tutti i bambini del mio bellissimo Paese”. Un messaggio diretto, intimo, che mescola ricordi d'infanzia e ambizioni sportive, e che in poche ore ha già fatto il giro dei social, anche nel giorno dell'elezione del Papa. Nel testo, pubblicato su The Players' Tribune, il calciatore ripercorre gli anni dell'infanzia, quando sognava una PlayStation e si accontentava di partite con amici per strada. “Quando avevo 12 anni volevo solo una cosa: FIFA 17”, scrive. “Ma il padre, facendo molti sacrifici, gli regalò una console con un gioco strano, senza la modalità ‘Journey', quella che Arda preferiva, e con squadre dai nomi assurdi. 🔗Agi.it © Agi.it - La lettera di Arda Guler ai bambini turchi: "È ora di raccontarvi la mia storia"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

di RedazioneArda Guler Inter, la voce dalla Spagna fa sognare i tifosi: può aprirsi quello scenario in estate col Real Madrid! Tutti i dettagliDalla Spagna rimbalza una voce che fa letteralmente i tifosi interisti riguardante un possibile arrivo di Arda Guler nella prossima sessione estiva del calciomercato Inter. Secondo Sport, il fatto che il talento turco in questa stagione abbia trovato pochissimo spazio per via dell’eccessiva concorrenza starebbe facendo pensare il ragazzo all’idea di salutare il Real Madrid per una nuova esperienza altrove. 🔗internews24.com

di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Arda Guler da bambino: Per me FIFA 17 era più di un gioco, la PlayStation un'ossessione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Arda Guler in Serie A, arriva la svolta: c’è un ostacolo - Arda Guler è pronto a cambiare aria per accettare subito il progetto in Serie A. Addio immediato al Real Madrid, ecco cosa c’è di vero: la decisione definitiva Novità importanti per il futuro ... 🔗calciomercato.it

Arda Guler gela l'Inter: "Futuro? Il Real ha un piano per me, ci credo ancora" - Certo che vorrei venisse a giocare da noi": Calhanoglu chiama, ma Arda Guler non risponde. Il gioiellino del Real Madrid e della Nazionale turca spazza via le voci di mercato a margine della ... 🔗msn.com