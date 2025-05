La giornalista presa alla sprovvista dalla fumata bianca | scena epica in diretta

Il comignolo del Cortile di San Damaso non aveva ancora scandito l’ora convenuta, ma già un filo di fumo bianco serpeggiava nel cielo di Roma. Erano le 18:07 quando la sorpresa ha colto di sorpresa non solo i fedeli in piazza, ma anche i giornalisti accreditati nel cortile vaticano. Cristiana Caricato di Tv2000, in piena diretta, ha visto le sue lancette elettroniche andare in tilt: all’improvviso ha strappato il microfono dalle mani del collega, si è infilata la giacca al volo e ha iniziato a raccontare l’imprevisto in presadiretta, la voce rotta dall’emozione e dal ritmo incalzante del cronista che si ritrova a inseguire la storia mentre la storia lo travolge. Alle sue spalle, le colonne cinquecentesche e le torri leonine restituivano un’immagine sospesa, quasi irreale: la fumatabianca era arrivata in anticipo, e con essa tutto il mondo ha capito che il nuovo Papa era già stato scelto, prima ancora dell’ora ufficiale annunciata. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La giornalista presa alla sprovvista dalla fumata bianca: scena epica in diretta

Helena Prestes è stata nominata quarta finalista del Grande Fratello, aggiungendosi così ai già confermati Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana ha ottenuto il favore del pubblico, che l’ha preferita in un televoto decisivo, mentre a lasciare la casa sono stati Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta, i quali hanno abbandonato il reality a un passo dalla finale. 🔗caffeinamagazine.it

Modena, 13 aprile 2024 – Da Mosca a Fossoli: gli strali del governo russo attraversano tutta l’Europa per arrivare a condannare la decisione di assegnare l’edizione 2025 del premio ‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa (istituito da Fondazione Fossoli, Associazione Stampa Modenese e Diocesi di Carpi) all’inviata di guerra Rai Stefania Battistini per il lavoro svolto nella copertura del conflitto in Ucraina. 🔗ilrestodelcarlino.it

"Una presa in giro della memoria delle vittime del fascismo": così da Mosca la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito l’assegnazione del premio ‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa 2025 all’inviata di guerra della Rai Stefania Battistini per il lavoro svolto nella copertura del conflitto in Ucraina. La consegna è avvenuta venerdì all’ex campo di concentramento di Fossoli, nell’ambito dell’incontro ‘Libertà di stampa e democrazia’. 🔗ilrestodelcarlino.it

La fila, poi il caos: la giornalista Federica Angeli presa a pugni da una commessa al supermercato - Brutta esperienza per la giornalista d'inchiesta Federica Angeli ... la donna l'avrebbe letteralmente presa a pugni, e solo l'intervento della scorta che da tempo segue la cronista ha evitato ... 🔗ilgiornale.it