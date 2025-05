La donazione di Trump per influenzare il Conclave? 14 milioni per tirare la volata a Prevost

Città del Vaticano, 8 maggio 2025 – Dollari, dollari e ancora dollari. Sembra quasi un déjà-vu rispetto al Conclave del 1922 quando furono proprio i dollari americani a salvare la realizzazione dell’elezione del Papa. In quel caso, dopo quattordici scrutini, venne eletto papa il cardinale Achille Ratti, che prese il nome di Pio XI. Che il Vaticano sia in deficit non è una novità ma certo è stato ben accolto l’assegno di 14 milioni di dollari staccato da Donald Trump in occasione del funerale di Papa Francesco, quando ha avuto il colloquio a quattr’occhi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una donazione molto generosa per un Vaticano che ha un deficit di circa 70 milioni di euro e che tira la volata a qualche candidato gradito proprio al presidente americano che è pur sempre impegnato in un grande sforzo di pacificazione mondiale. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - La donazione di Trump per influenzare il Conclave? 14 milioni per tirare la volata a Prevost

Conclave tra veleni e veline, Cerno: cosa c'è davvero dietro al post del Papa-Trump - La Chiesa sceglie la sua guida. Il Conclave è ormai alle porte tra trattative, manovre e intrighi. La spunterà un Papa affine a Bergoglio o al Soglio di Pietro salirà un conservatore? Se ne parla nella puntata di lunedì 5 maggio di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, con Tommaso Cerno che osserva come questo Conclave, che inizia il 7 maggio, sia "molto più di veline che di veleni".

