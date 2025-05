La commozione e gli occhi lucidi di Prevost tra gli applausi di San Pietro | GUARDA

Il nuovo Papa Leone XIV, il cardinale Robert Francis Prevost, saluta la folla a piazza San Pietro commosso con la mano, tra gli applausi scroscianti della folla. Il Pontefice è stato eletto al quarto scrutinio del conclave oggi, 8 maggio 2025. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - La commozione e gli occhi lucidi di Prevost tra gli applausi di San Pietro | GUARDA

L’attesa, piazza San Pietro gremita, urla e applausi in via della Conciliazione all’annuncio dell’avvenuta elezione del nuovo Pontefice: Papa Leone XIV, il cardinale statunitense di origini latine Robert Francis Prevost. È stato eletto alla quarta votazione del secondo giorno. L’elezione era stata in qualche modo pronosticata dal cardinale decano Giovanni Battista Re, che in mattinata, in visita a Pompei, aveva rivolto una preghiera alla Madonna, auspicando che «questa sera tornando a Roma trovi già la fumata bianca». 🔗secoloditalia.it

E’ il day after e le lacrime di tristezza per i funerali di Papa Francesco sono sostituite dai sorrisi di ragazzi e adolescenti che da questa mattina hanno inondato, come un fiume in piena, piazza San Pietro. «La juventud del Papa» , oltre 200 mila, arrivata da tutto il mondo a Roma per celebrare il loro Giubileo. Numerosi i gruppi dall’Italia, ma anche da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna,... 🔗feedpress.me

