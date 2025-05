La Casa - Il Risveglio del Male 2 | il sequel del reboot della saga ha una protagonista e una data di uscita

New Line e Warner Bros hanno annunciato ufficialmente la data di uscita del sequel del film horror La Casa - Il Risveglio del Male. New Line Cinema e Warner Bros hanno rivelato che il sequel del rebootdellasaga horror La Casa, intitolato Il Risveglio del Male, ha ora una protagonista e una data di uscita. L'appuntamento per i fan è stato fissato al 24 luglio 2026 e l'attrice protagonista sarà Souheila Yacoub. I primi dettagli del sequel A finanziare la realizzazione del sequel del film La Casa - Il Risveglio del Male saranno New Line Cinema e Sony Pictures. Sebastian Vaniceck ha scritto la sceneggiatura insieme a Florent Bernard e sarà il regista del film. Nel team della produzione ci saranno anche Sam . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Casa - Il Risveglio del Male 2: il sequel del reboot della saga ha una protagonista e una data di uscita

