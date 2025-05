Kylie Jenner e Timothée Chalamet primo red carpet di coppia ai David di Donatello

Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno sorpreso tutti, debuttando ufficialmente come coppia sul red carpet dei David di Donatello. In un evento atteso da molti, la giovane coppia ha catturato l’attenzione della stampa e dei fan, mostrando una complicità inconfondibile attraverso gesti affettuosi e sguardi intensi. Un esordio che segna un nuovo capitolo nelle loro vite.

Tutti se li aspettavano insieme sul red carpet del Met Gala e invece Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno scelto Roma per il loro debutto ufficiale di coppia. I due hanno stupito stampa e fan, presentandosi insieme ai David di Donatello. Una complicità innegabile, manifestata con sfioramenti e sguardi complici sul tappeto rosso. Kylie ha anche postato una serie di contenuti social per documentare la serata e mostrare i dettagli del suo look bollente. Un amore riservato . Agli US Open 2023 Kylie Jenner e Timothée Chalamet fanno coppia fissa da due anni. La loro storia è iniziata poco dopo la fine della relazione di Kylie con Travis Scott: l’imprenditrice e il rapper sono genitori di due bambini, Stormi, nata nel 2018, e Aire, nato nel 2022. I primi avvistamenti di Kylie e Timothée risalgono ad aprile 2023, ma è stato durante il concerto di Beyoncé a settembre dello stesso anno che la coppia ha ufficializzato la relazione con gesti affettuosi in pubblico. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Kylie Jenner e Timothée Chalamet, primo red carpet di coppia ai David di Donatello

