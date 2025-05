Juventus Under 16 svelato l’avversario per i quarti di finale | la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti Tutti i dettagli

di Fabio ZaccariaJuventusUnder 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso. I precedenti e i possibili incroci successivi. Tutti gli aggiornamenti del tabelloneDopo aver battuto con una rimonta pazzesca il Verona agli ottavi di finale, è arrivata ufficialmente la sfidante dei bianconeri per i quarti. La JuventusUnder 16 incontrerà nuovamente il Genoa, che ha eliminato nel doppio scontro il Brescia con un totale di 5-0. Non è la prima volta che la squadra di Grauso si trova contro i liguri in stagione, entrambe infatti si sono incontrate nel girone A di qualificazione.I precedenti riportano una situazione di estrema parità: all’andata a Genova era terminata 1-1 alla prima giornata, al ritorno 2-2 a Vinovo. Estremo equilibrio quindi per una sfida che si prospetta davvero esaltante con due formazioni d’alto livello. 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli

di Fabio ZaccariaPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24esima giornata di campionato 2024/25(inviato al Valentino Mazzola di Torino) – Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25Jakab 6,5– Non troppo impegnato, quando serve risponde presente alla sua maniera.

di Redazione JuventusNews24Sampdoria Juventus Under 16 2-6, bianconeri strepitosi: grande vittoria e conquista del girone dopo averlo dominatoGrandissima vittoria della Juventus Under 16 che batte 6-2 la Sampdoria e conquista il girone A con ben quattro giornate d'anticipo. In rete Paonessa e Corigliano, con altre due doppiette, oltre a Erdozain e Santa Maria, alla prima gioia in bianconero.RETI: 8? Erdozain, 16?, 53? Corigliano, 28?, 57? Ascione (S), 31? Santa Maria, 62?, 81? PaonessaJUVENTUS: Kamberi, Rigo (67? Benassi), Michelis (67? Carfora), Brancato (52? Basile), Rocchetti,

di Fabio ZaccariaJuventus Bologna Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della diciannovesima giornata di campionato 2024/25(inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 scende in campo contro il Bologna per continuare a vincere: Juventusnews24 segue LIVE il match.Juventus Bologna Under 16 0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 14Migliore in campo Juve: a fine primo tempoJuventus Bologna Under 16 0-0: risultato e tabellinoReti: Juventus Under 16: Giaretta, Rigo, Carfora, Brancato, Rocchetti, Demichelis,

