Juventus Next Gen Longo Crotone dopo l’eliminazione dei bianconeri | C’era timore ecco perché Non si può non fischiare quel rigore!

JuventusNext Gen: Emilio Longo, allenatore del Crotone, ha parlato così dopol’eliminazione dei bianconeri dai playoffL’allenatore del Crotone, Emilio Longo, ha parlato così in conferenza stampa dopo aver eliminato la JuventusNext Gen al secondo turno playoff di Serie C. Le sue dichiarazioni.PAROLE – «Prendo i complimenti e li trasferisco alla squadra. C’eratimore, ma era queltimore giusto di una squadra che aveva voglia di andare avanti. Non era una partita semplice perché avevamo di fronte una squadra forte e in grande forma. C’è stata la giusta attenzione, nell’equilibrio che ha avuto la squadra. Avremmo dovuto concretizzare qualcosa in più, anche nelle poche occasioni avute. Una partita totalmente equilibrata. Senza polemica, però, devo dire che quelrigore non può non essere fischiato, soprattutto con la presenza del Var». 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Longo (Crotone) dopo l’eliminazione dei bianconeri: «C’era timore, ecco perché. Non si può non fischiare quel rigore!»

Cosa riportano altre fonti

Longo dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen: «Abbiamo fatto una partita eccezionale all’inizio. Dobbiamo saper giocare contro le ingiustizie» - di Marco BaridonLongo dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Crotone sul match(inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – L’allenatore del Crotone Longo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen.SCONFITTA – «L’impatto della partita e l’atteggiamento che ha avuto la squadra è stato devastante. Sul 4-1 potrebbe sembrare eccessivo. 🔗juventusnews24.com

Crotone Juventus Next Gen, Longo carica la squadra: «Vogliamo regalare qualcosa di meraviglioso alla gente, il sogno ha ancora fame! Sulla partita…» - di Redazione JuventusNews24Crotone Juventus Next Gen, Longo carica la squadra: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatoreL’allenatore del Crotone Longo ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro la Juventus Next Gen, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C.PAROLE – «Dobbiamo essere bravi ad interpretare la partita e regalare qualcosa di meraviglioso alla gente e a noi. 🔗juventusnews24.com

Convocati Crotone per la Juventus Next Gen: la lista completa di Longo per il secondo turno dei playoff - di Redazione JuventusNews24Convocati Crotone per la Juventus Next Gen: la lista completa di Longo per il match valevole per il secondo turno dei playoff di Serie CQuesta sera la Juventus Next Gen affronterà il Crotone nella sfida valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C. Di seguito la lista dei calciatori convocati da Emilio Longo, tecnico dei rossoblu.1 SASSI2 PIRAS3 GIRON5 CARGNELUTTI6 DI PASQUALE7 OVISZACH8 STRONATI9 GOMEZ10 VITALE11 MURANO12 MARTINO13 ARMINI15 VINICIUS16 GALLO18 GUERINI19 CANTISANI20 RICCI21 BARBERIS22 D’ALTERIO23 GROPPELLI25 COCETTA33 RISPOLI38 ... 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus Next Gen, Longo: «C'era timore, ecco perché»; SERIE C, Playoff | Crotone - Juve Next Gen, Longo: Domani dobbiamo essere mentalmente leggeri.; Al Crotone basta il pari contro la Juve Next Gen. L’avventura nei play off continua; Crotone-Juventus Next Gen, le parole di Longo sui bianconeri: cosa ha detto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie C, Crotone-Juventus Next Gen: la presentazione della partita di playoff - Crotone-Juventus Next Gen è una delle partite del secondo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca mercoledì 7 maggio alle ... 🔗sport.sky.it

Crotone-Juventus Next Gen, le parole di Longo sui bianconeri: cosa ha detto - Emilio Longo, allenatore del Crotone, ha parlato della sfida di playoff contro la Juventus Next Gen, in programma questa sera: 'La squadra deve fare un reset importante, noi dobbiamo essere leggeri e ... 🔗informazione.it

Juventus Next Gen, il pari non basta: che beffa a Crotone - La Juventus Next Gen continua il suo cammino lungo i play-off di Serie C, ma contro il Crotone è beffa: arriva soltanto il pari ... 🔗spazioj.it