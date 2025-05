Juve rivoluzione a centrocampo | Giuntoli prepara le nuove mosse

La Juve lavora per migliorare il centrocampo. Non solo ha puntato gli occhi su Tonali, ma Giuntoli pensa a due alternative. Di seguito le ultime novitàMese importante in casa Juventus dove si deciderà il finale di stagione. L’obiettivo della Vecchia Signora è quello di vincere le ultime partite per poter accedere alla qualificazione di Champions League.Infatti, mancano solo tre partite per poter blindare il quarto posto. ln programma, la Juventus ha la sfida all’Olimpico contro la Lazio questo sabato, 10 maggio, alle ore 18.La qualificazione alla Champions, oltre al prestigio, è fondamentale per la società bianconera per ricevere gli introiti elevati che andrebbero nelle casse per poter impostare successivamente un mercato da protagonista nella prossima finestra estiva. Si vuole, infatti, far ritornare la Juventus ad alti livelli, costruendo un ciclo che possa essere duraturo nel tempo con una squadra più competitiva. 🔗Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, rivoluzione a centrocampo: Giuntoli prepara le nuove mosse

Le ultime sul futuro del club bianconero dopo l’esonero. In estate può cambiare davvero tutto: ecco cosa sta succedendoSono state le ore del ribaltone in panchina alla Juventus, con Thiago Motta esonerato e Igor Tudor al comando. Lo scossone era nell’aria da tempo, ma non è certo finita. In casa bianconera, infatti, tutti sono sotto osservazione.Rivoluzione Juve: via Giuntoli e Scanavino, arriva l’ex Milan (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

La Juve è pronta a fare diversi movimenti in vista dell’imminente sessione di calciomercato: ecco il piano di GiuntoliLa Juventus deve necessariamente chiudere la stagione con un filotto positivo. Questo perché in caso di mancata qualificazione in Champions League, il rischio di rovinare anche la prossima annata è pressoché inevitabile, sia dal punto di vista calcistico che economico.Juventus, triplo addio a sorpresaPer questo la Juve non può più sbagliare dopo il ko di Parma, a partire dal match di domenica alle ore 18:00 contro il Monza, ultimo e già rassegnato. 🔗tvplay.it

Torino, 15 aprile 2025 – Può prendere corpo in estate la rivoluzione in attacco per la Juventus. Sia Dusan Vlahovic che Randal Kolo Muani sono a rischio, per motivi differenti. Il centravanti serbo va in scadenza nel 2026 e non rinnova, così per la Juve c’è la necessità di una cessione estiva per evitare un parametro zero. Il francese, invece, è arrivato a gennaio su indicazione di Thiago Motta, ma non è di proprietà della Juve e a giugno andrebbe riscattato. 🔗sport.quotidiano.net

"Ultimi giorni di Giuntoli": dal Milan alla Juve, sostituto clamoroso - Giuntoli cacciato dalla Juventus. John Elkann fa la rivoluzione e scippa il Milan: il sostituto ricorda Beppe Marotta

Doppio addio e rivoluzione: Juve, la decisione senza precedenti di Giuntoli - Juve, arriva la decisione di Cristiano Giuntoli in vista del prossimo mercato: sarà doppio addio e rivoluzione Il mercato estivo non ha pagato i suoi

Juventus, Giuntoli prepara una nuova rivoluzione: via in tanti, ecco come cambierà la squadra - La Juventus dovrebbe versare circa 30 milioni al Porto per acquistarlo, e in caso di mancata Champions l'ipotesi appare piuttosto remota. Vlahovic, Milik e Kolo Muani: attacco da rifondare