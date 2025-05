Joint Stars for Charity il più grande evento delle Difesa Italiana e della solidarietà

Veglia di protesta contro l'esercitazione militare Joint Stars - Veglia di protesta contro la Joint Stars 2025, l'esercitazione militare condotta dal Comando operativo di vertice interforze in programma da oggi nelle acque del golfo Cagliari. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Esercitazione Joint Stars 2025: un impegno per la difesa e la solidarietà - Questa mattina, il porto di Cagliari ha accolto la Nave Trieste, segnando il completamento del dispiegamento delle forze e dei mezzi per la Joint Stars 2025. Questa esercitazione, la più significativa ... 🔗notizie.it