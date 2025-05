© Rompipallone.it - Joao Félix futuro in bilico, due club su di lui: le ultime

Calciomercato Milan, Joao Félix è pronto a dire addio alla maglia rossonera al termine di questa stagione: due club su di luiI numeri parlano chiaro: Joao Félix , arrivato a inizio gennaio a Milano direttamente dal Chelsea, ha deluso le aspettative, ritrovandosi ora con il proprio futuro in bilico . A una manciata di impegni dal termine della stagione il suo destino sembra già scritto, con più squadre estere che osservano attentamente la situazione di mercato dell’attaccante.Con il Milan che si prepara alle ultime 3 partite di Serie A e alla finale di Coppa Italia contro il Bologna fissata al 14 maggio, la società pensa già al prossimo anno. Nonostante la folta finestra di mercato invernale condita dall’arrivo di pezzi forti come Walker, Giménez e Félix , i rossoneri hanno disputato una delle peggiori stagioni degli ultimi anni a Milanello. 🔗 Rompipallone.it

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it