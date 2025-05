Jannik Sinner chi sono i bersagli delle sue bordate

JannikSinner è pronto per Roma, ma nella conferenza stampa prima del via sono trapelate parole di fastidio verso alcuni colleghi che lo hanno criticato per il caso Clostebol. L’identikit di chi appartiene alla prima o alla seconda categoria non è noto, ma gli allenamenti e qualche dichiarazione di questi tre mesi possono fornire indizi.I nomi positivi, come elenca La Gazzetta dello Sport, sono quelli di Jack Draper, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, amici e compagni di allenamento del numero uno poco dopo la fine della prima parte della squalifica, il 13 aprile. Tra i nomi a sorpresa ci sono Holger Rune, che si è allenato con Sinner a Montecarlo subito prima della partenza per Roma, Jiri Lehecka e Taylor Fritz. Sconfitto e dominato nella finale degli ultimi Us Open, lo statunitense sarà lo sparring partner del 7 maggio, data ufficiale di inizio degli Internazionali. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, chi sono i bersagli delle sue bordate

Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione: “Sto molto bene e sono riposato. Ci vediamo a Roma!” - Il 4 maggio alle ore 23.59 scadrà il termine della sospensione di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Il conto alla rovescia prosegue e il n.1 del mondo ha deciso di dare spazio a tante attività, anche di svago, per non risentire troppo della lontananza dai campi, non potendosi allenare nelle strutture affiliate a Federazioni e Slam prima del 13 aprile.E così, l’azzurro non si è speso solo in allenamenti in palestra, anche per non rendere la quotidianità fin troppo ripetitiva. 🔗oasport.it © oasport.it - Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione: “Sto molto bene e sono riposato. Ci vediamo a Roma!”

Jannik Sinner verso l’anno intero da n.1 dopo aver raggiunto per la prima volta il primato: i pochi eletti che ci sono riusciti - Che Jannik Sinner sia ormai vicinissimo a mantenere, anche dopo lo stop, lo status di numero 1 al mondo, è fatto acclarato. Soltanto un colpo di mano gigantesco di Alexander Zverev potrebbe togliere al classe 2001 di Sesto Pusteria la testa della classifica mondiale, vale a dire la vittoria di tutti e tre i prossimi tornei che disputerà: Montecarlo, Monaco di Baviera e Madrid.Questo fa sì che, complice il fatto che Jannik a Roma non difende nulla (fu assente nel 2024) e Zverev, invece, ha tutta l’intera vittoria di un anno fa sul groppone, ci siano anzi dei margini piuttosto seri che ... 🔗oasport.it © oasport.it - Jannik Sinner verso l’anno intero da n.1 dopo aver raggiunto per la prima volta il primato: i pochi eletti che ci sono riusciti

Casper Ruud non ha dubbi su Jannik Sinner: “E’ un bravo ragazzo, sono dalla sua parte” - Pensieri critici e negativi ne sono arrivati nei confronti di Jannik Sinner nelle ultime ore. La decisione di accettare la proposta della WADA e quindi una sospensione di tre mesi dall’attività agonistica per la vicenda “Clostebol” ha fatto storcere il naso a una parte dei tennisti e sta dividendo l’opinione pubblica.Tuttavia, vi sono anche dimostrazioni di vicinanza e di stima nei confronti di Sinner da parte di altri giocatori. 🔗oasport.it © oasport.it - Casper Ruud non ha dubbi su Jannik Sinner: “E’ un bravo ragazzo, sono dalla sua parte”

