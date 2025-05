Jago e Caravaggio a confronto all’Ambrosiana | Basta conflitti riscopriamo l’altro

MILANO – La Veneranda Biblioteca Ambrosiana si apre (finalmente) sempre di più all’arte contemporanea. Così è nata la collaborazione con lo scultore Jago che si confronta apertamente con la Canestra di frutta di Caravaggio, tra i capolavori della collezione del museo, nella mostra Natura Morta Jago e Caravaggio (sino al 4 novembre), a cura di Maria Teresa Benedetti e organizzata in collaborazione con Arthemisia. Un accostamento “forte” perchè forte è la reazione che l’artista (“Qui il solo vero artista è lui, Caravaggio!” dice molto modestamente Jago, all’anagrafe Jacopo Cardillo) spera di provocare nel pubblico. Se nella pittura caravaggesca la bellezza della frutta matura diventa metafora del tempo che passa e della caducità della vita, nella cesta di Jago “c’è la morte”, è una canestra piena di armi, pistole, mitragliatrici, oggetti che affollano le nostre esistenze, costruiti per uccidere, prodotti in serie, svuotati di senso, eppure terribilmente reali. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Jago e Caravaggio a confronto all’Ambrosiana: “Basta conflitti, riscopriamo l’altro”

