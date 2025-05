Isola dei Famosi chi è uscito ieri sera mercoledì 7 maggio 2025? | Video Mediaset

Al via L’Isola dei Famosi2025, la nuova edizione del reality show condotta da Veronica Gentili in prima serata su Canale 5. Durante la prima puntata del programma non c’è stato alcun concorrente eliminato dal gioco, ma alcuni naufraghi sono stati “eliminati” dai compagni. Scopriamo di chi si tratta.Isola dei Famosi2025 eliminato? Chi è uscito nella puntata di mercoledì 7 maggioDurante la prima puntata de L’Isola dei Famosi2025 non c’è stato alcun concorrente eliminato dal gioco, ma durante la diretta i concorrenti naufraghi hanno dovuto confrontarsi con una catena di salvataggio. I naufraghi suddivisi in due gruppi, Senatori da un lato con i concorrenti over 40, hanno escludo dalla catena di salvataggio Mirko Frezza e Loredana Cannata.Nel gruppo dei Giovani, under 30, i concorrenti hanno escluso dalla catena di salvataggio Chiara Balistreri e Camila Giorgi. 🔗Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi, chi è uscito ieri sera mercoledì 7 maggio 2025? | Video Mediaset

Approfondimenti da altre fonti

“La regina dello scandalo in Honduras”. Isola dei Famosi 2025, il nome più forte è uscito. E non sarà sola - Isola dei Famosi 2025, manca sempre meno all’inizio della nuova edizione e le prime certezze iniziano ad arrivare. Dopo l’era di Ilary Blasi e la breve parentesi con Vladimir Luxuria sarà Veronica Gentili la padrona di casa. La pagina Instagram del reality show di Canale 5 ha infatti pubblicato il primo comunicato ufficiale dedicato proprio alla conduttrice. E parlato però di un generico “a maggio”. 🔗caffeinamagazine.it

Simona Ventura, ieri e oggi: come è cambiato il suo stile dagli esordi al ritorno all’Isola dei Famosi - Da annoverare tra le donne più amate del piccolo schermo, nonostante gli anni che passano Simona Ventura non smette di conquistare tutti a colpi di grinta ed ironia. Da poco sessantenne, sta per tornare al timone – come opinionista – di uno dei programmi che l’hanno resa chi è: L’Isola dei Famosi. Ma com’era la conduttrice agli esordi della carriera?Simona Ventura, da Miss Italia a L’Isola dei FamosiA brillare luminosissima ancora oggi tra le indiscusse regine della TV italiana è sicuramente Simona Ventura, la quale, grazie al mix esplosivo di simpatia ed intelligenza che la caratterizza, ... 🔗dilei.it © dilei.it - Simona Ventura, ieri e oggi: come è cambiato il suo stile dagli esordi al ritorno all’Isola dei Famosi

“Vi ricordate lo scandalo?”. Isola dei Famosi 2025, il nome più forte è uscito. E non sarà sola - Isola dei Famosi 2025, manca sempre meno all’inizio della nuova edizione e le prime certezze iniziano ad arrivare. Dopo l’era di Ilary Blasi e la breve parentesi con Vladimir Luxuria sarà Veronica Gentili la padrona di casa. La pagina Instagram del reality show di Canale 5 ha infatti pubblicato il primo comunicato ufficiale dedicato proprio alla conduttrice. E parlato però di un generico “a maggio”. 🔗caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Isola dei Famosi: incidente, eliminato, riassunto puntata 26 maggio; Isola dei famosi (5 giugno), la finale: vince Aras, Peron beffato, percentuali televoto, polemiche e lacrime; L'Isola dei Famosi 2024, cos'è successo il 6 maggio: eliminata Marina, la divisione in due squadre; Isola dei Famosi 2024, Francesco Benigno contro il reality: «Mi hanno costretto ad abbandonare». E il programma risponde. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Isola dei Famosi 2025 eliminato? Chi è uscito nella puntata di mercoledì 7 maggio - Al via L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality show condotta da Veronica Gentili: chi è stato eliminato nella prima puntata? 🔗superguidatv.it

Isola dei Famosi, questa sera su Canale 5, al via la diciannovesima edizione - Oggi, mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5, in onda la nuova edizione de "L'’isola dei Famosi" condotta da Veronica Gentili affiancata in studio da Simona Ventura e e Pierpaolo Pretelli nel ... 🔗msn.com

Isola dei Famosi 2024 eliminato? Chi è uscito al televoto flash nella finale di mercoledì 5 giugno - Ennio è il titolo del documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato a Ennio Morricone. Un omaggio verso il compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore autore... Il sito di SuperGuidaTV è ... 🔗superguidatv.it