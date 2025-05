Isola dei Famosi 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 7 maggio | Video Mediaset

Isola dei Famosi, le nomination di mercoledì 7 maggio2025A fine puntata a L’Isola dei Famosi2025 è come sempre tempo di nomination. I naufraghi, suddivisi tra Senatori e Giovani, esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominatidellasettimana. Scopriamo tutte le votazioni dellaserata andata in onda mercoledì 7 maggio2025.Le nomination dei Giovani:Nunzio vota Lorenzo: “con tutti ho legato di più“; Carly nomina Leonardo: “ho creato meno connessione con lui“; Angelo vota Leonardo;Leonardo nomina Teresanna: “è la persona con cui ho legato meno“,Teresanna vota Leonardo: “non solo mi aspettavo mi salvasse e non l’ha fatto, ma credo fortemente che dietro al bravo ragazzo si nasconda un grande stratega“;Lorenzo nomina Nunzio: “è la persona con cui ho legato meno del gruppo“. 🔗Superguidatv.it

