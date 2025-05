Ipswich-Brentford sabato 10 maggio 2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Dopo tre vittorie di fila, l'ultima per 4-3 contro il Man United, il Brentford, che non perde dal 2 aprile, si è portato al nono posto in classifica dunque può ancora sperare di qualificarsi per le coppe europee del 2025-26. L'Ipswich invece è ormai retrocesso e già a Portman Road si pensa come tornare nella .

Publiacqua informa con una nota che il cantiere che a Firenze sta potenziando la cosiddetta 'autostrada dell'acqua', la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria, "arriva a uno snodo cruciale" e tra il 9 e l'11 maggio 2025 le operazioni impatteranno su dieci comuni con possibili disservizi alla rete idricaL'articolo Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio.

In occasione della Festa della Mamma, sabato 10 maggio, dalle 10:00 alle 13:30, il lungomare di Salerno, davanti al Bar Nettuno, ospiterà un banchetto speciale organizzato dai volontari della Lega del Cane. Stand, gadget solidali e amici a quattro zampe per una festa della mamma specialeUno stand ricco di gadget solidali creati appositamente per questa giornata sarà a disposizione di chi vorrà fare un regalo speciale alla propria mamma, aiutando al tempo stesso i cagnolini del canile.

Si svolgerà giovedì 8 maggio, alle ore 11 alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – Lapis Museum, la conferenza stampa di presentazione della mostra "Picasso. Il linguaggio delle idee". La rassegna, dedicata all'artista spagnolo, sotto il patrocinio Consolato di Spagna a Napoli, Instituto Cervantes Napoli e Ciu Unionquadri, aprirà al pubblico sabato 10 maggio e resterà aperta sino a fine settembre.

