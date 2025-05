Internazionali d’Italia 2025 | Passaro e Darderi avanti ora le sfide a Dimitrov e Draper Out Sonego

Francesco Passaro e Luciano Darderi avanzano al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, mentre Lorenzo Sonego saluta in anticipo il torneo romano. All’esordio il perugino si è imposto in tre set su Chun-Hsin Tseng col punteggio di 6-0 2-6 6-3. È durata meno invece la vittoria dell’italoargentino, che ha superato 7-6(4) 6-3 il cinese Yunchaokete Bu. L’argentino Roman Andres Burruchaga ha chiuso il cammino di Sonego col punteggio di 6-2 6-3.Passaro sorride al termine della sfida tra numero 101 e 102 del ranking. Si tratta della seconda vittoria stagionale dell’azzurro, che nel prossimo turno a Roma sfiderà proprio l’avversario battuto agli Australian Open: Grigor Dimitrov, costretto a ritirarsi in quell’occasione a Melbourne. Il primo set è un dominio. L’italiano sale 4-0 e annulla una palla break, poi tiene il servizio e strappa nuovamente la battuta chiudendo sul 6-0. 🔗Sportface.it

Tabellone maschile Internazionali d’Italia Roma 2025: risultati e accoppiamenti - Il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Torna in campo Jannik Sinner dopo lo stop di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero 1 del mondo esordirà con il vincente della sfida tra Mariano Navone e il 18enne palermitano Federico Cinà. Unico assente in tabellone Novak Djokovic. Non ci sarà Alejandro Tabilo, lo scorso anno semifinalista. Difenderà il titolo Alexander Zverev, che nel 2024 ha sconfitto in finale il cileno Nico Jarry. 🔗sportface.it

Internazionali d’Italia 2025: tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate - Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. 🔗oasport.it © oasport.it - Internazionali d’Italia 2025: tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate

Internazionali d’Italia 2025: bene Cocciaretto all’esordio. Out Errani, Stefanini, Zucchini e Urgesi - Può finalmente sorridere Elisabetta Cocciaretto, che davanti a tanti amici e sostenitori, debutta con una vittoria agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista marchigiana, reduce da inizio di stagione contraddistinto da poche soddisfazioni a livello di risultati, ha ottenuto una bella vittoria ai danni della pericolosa armena Elina Avansyan. 6-2 4-6 6-1 lo score in favore della classe ’01 azzurra, brava a non scomporsi dopo aver ceduto un secondo parziale molto equilibrato. 🔗sportface.it

