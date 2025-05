Inter un super grande ritorno | vuole la rivincita

I nerazzurri preparano il colpo estivo, si tratta di un ritorno in Serie A: i dettagli.L’Inter sta vivendo una settimana straordinaria, è chiaro. La vittoria contro il Barcellona che è valsa la qualificazione alla finale di Champions League è stata probabilmente una delle partite più belle mai viste nella storia recente del calcio.Inter, un supergranderitorno: vuole la rivincita (LaPresse) tvplay.itUn trionfo eccezionale che porta i nerazzurri ad un passo dal trofeo finale e ad un passo da un trionfo clamoroso per il calcio italiano in Europa. Gli uomini di Simone Inzaghi, però, non possono stare concentrati soltanto sull’Europa poiché la lotta scudetto li tiene ancora impegnati anche su un altro fronte. I tre punti di svantaggio rispetto al Napoli tengono l’Inter con le spalle al muro, costretta a vedere ma anche a sperare in un passo falso degli uomini di Antonio Conte. 🔗Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, un super grande ritorno: vuole la rivincita

La stagione sportiva è ancora tutta da decidere, ma in casa Inter si parla già delle prossime mosse estiveIl calciomercato Inter potrebbe riservare sorprese con il possibile ritorno di un ex nerazzurro. Prima di guardare al futuro, c’è una stagione in corso che tiene tutti con il fiato sospeso: i nerazzurri potrebbero puntare a un Triplete storico, un’impresa che farebbe epoca, oppure nella peggiore delle ipotesi chiudere un’annata con zero titoli, un rischio che nessuno nella Milano nerazzurra vuole nemmeno immaginare. 🔗rompipallone.it

Barcellona Inter, Inzaghi nel post partita: «Grande gara contro i migliori al mondo. Lautaro al ritorno? Speriamo, ma…» Ai microfoni di Prime Video dopo il 3-3 contro il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League è intervenuto Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter. INTERVALLO – «Abbiamo cercato di aggiustare qualcosina, dall’altra parte c’era un giocatore che […] 🔗calcionews24.com

Inter-Barcellona, partita epica di Champions League, è terminata 4-3 per i nerazzurri ai tempi supplementari. La squadra di Simone Inzaghi vola in finale – contro la vincente di Psg-Arsenal, in campo questa sera – dopo una semifinale di ritorno al cardiopalma, decisa da Frattesi al 99?. Inzaghi dopo Inter-Barcellona: “Vinto con il cuore”“Bisogna fare prima di tutto i complimenti al Barcellona, una squadra forte e c’è voluta una super Inter. 🔗lapresse.it

Cambia lo scenario per il ritorno in campo di Pavard - C’è grande ... casa Inter per gli esami di Lautaro Martinez, che determineranno l’entità dell’infortunio rimediato contro il Barcellona. I nerazzurri, però, monitorano con attenzione anche le ... 🔗passioneinter.com

Inter, Inzaghi: “Yamal grande talento, ma anche gli altri creano pericoli. Le condizioni di Lautaro e Pavard? Dipenderà da loro” - Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions ... merito di Flick che è un grande allenatore, sono in corsa su tutte le ... 🔗calciostyle.it

Inzaghi: "Ci vorrà una grande Inter. Lautaro? Prenderemo la decisione migliore" - Dopo il clamoroso 3-3 dell'andata, l'Inter a San Siro si gioca tutto ... conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno: "Dovremo fare una grande gara di gruppo con una squadra fortissima. 🔗corrieredellosport.it