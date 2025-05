Inter Inzaghi impressionato da de Jong | 95% di passaggi riusciti ecco i migliori in Serie A

Frenkie de Jong ha impressionato Simone Inzaghi in Inter-Barcellona. L`allenatore nerazzurro ha parlato così del centrocampista olandese dopo. 🔗Calciomercato.com

di RedazioneAdani torna su Napoli Inter: «La prova degli azzurri mi ha impressionato, mentre la squadra di Inzaghi nel secondo tempo…» Le parole dell’ex difensoreIntervenuto nel corso di Viva El Futbol, Lele Adani, ha parlato cosi del match di campionato tra Napoli ed Inter. Ecco la sua analisi:LE PAROLE- «Conte ha modificato il sistema di gioco nel corso della stagione. Meritava di vincere sabato: l’Inter nel secondo tempo ha fatto 0,02 di expected goals, non si è mai presentata in area, non ha mai tirato. 🔗internews24.com

di RedazioneConferenza stampa Van Persie pre Feyenoord Inter: le parole del tecnico degli olandesi alla vigilia del match di Champions LeagueLa conferenza stampa di Robin Van Persie, allenatore del Feyenoord, alla vigilia dell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro l’Inter.COME HO VISSUTO LE PRECEDENTI PARTITE IN CHAMPIONS DEL FEYENOORD? – «A casa davanti alla TV. Quando abbiamo visto quel gol in trasferta a Milan, abbiamo fatto tutti un salto in aria, è stato un momento meraviglioso per il Feyenoord». 🔗internews24.com

Le parole di Andy Van der Meyde, ex calciatore olandese dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord Andy Van der Meyde è uno degli olandesi che hanno vestito il nerazzurro. La gente lo ricorda per l’esultanza ai gol, quando fingeva di sparare col fucile. Ecco il suo parere sull’odierna sfida degli […] 🔗calcionews24.com

