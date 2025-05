Inter Barcellona l’UEFA prende posizione dopo l’operato di Marciniak | cosa ha deciso sull’arbitro! La ricostruzione di quanto successo

InterBarcellona, l’UEFA ha deciso sull’arbitraggio di Marciniak: cosa ha decisosull’arbitro! La ricostruzione di quanto accadutoIn Spagna si è scatenata la polemica sulla direzione arbitrale di Szymon Marciniak in Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League vinta dai nerazzurri ai supplementari per 4-3. Le polemiche sull’arbitro polacco erano iniziate già nei giorni precedenti alla partita, col fischietto che era stato “accusato” di tifare Real Madrid. Nel postpartita, anche il tecnico dei blaugrana Hansi Flick si era lamentato di alcuni episodi (e come lui, anche Pedri). Il quotidiano spagnolo Marca ha Interpellato fonti UEFA per conoscere la posizione del massimo organo calcistico europeo e per rispondere alle continue pressioni blaugrana di questi giorni e la risposta è subito arrivata. 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Barcellona, l’UEFA prende posizione dopo l’operato di Marciniak: cosa ha deciso sull’arbitro! La ricostruzione di quanto successo

Inter Barcellona, la UEFA prende posizione e spegne le polemiche arbitrali su Marciniak: «Nessun problema!» - di RedazioneInter Barcellona, la UEFA prende posizione e spegne le polemiche arbitrali su Marciniak: «Nessun problema!». L’indiscrezione dalla SpagnaIn Spagna è montata la polemica sulla direzione arbitrale di Szymon Marciniak in Inter Barcellona, la semifinale di ritorno di Champions League vinta dai nerazzurri ai supplementari per 4 a 3. Le polemiche e le lamentele incentrate sull’arbitro polacco erano cominciate già nei giorni precedenti alla partita, col fischietto che era stato “accusato” di tifare Real Madrid. 🔗internews24.com

Inter-Barcellona, blaugrana impazziti: "La Uefa deve indagare" - Inter-Barcellona è stata una partita epica. I nerazzurri sono volati in finale di Champions e ora sognano di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie che manca da Milano dal triplete di Mou. Il match è stato letteralmente mozzafiato. L'Inter va davanti al Barça per poi farsi raggiunger e superare. Ma ci pensa Acerbi a riaccendere le speranze che poi trovano conferma e trionfo nei supplementari. 🔗liberoquotidiano.it

Inter Barcellona, Pedri non ci sta: «Marciniak? La Uefa dovrebbe indagare! Tutti i 50-50 sono stati per loro. Nel rigore su Lamine…» - Pedri, centrocampista del Barcellona, ha commentato così nel post gara la sconfitta in semifinale di Champions League contro l’Inter Al termine di Inter Barcellona, semifinale di Champions League, il centrocampista dei blaugrana Pedri non si risparmia nelle critiche all’arbitro Marciniak. Le dichiarazioni: SENSAZIONI – «Orgoglioso della squadra. Un po’ deluso perché siamo riusciti a recuperare da un risultato che ci era […] 🔗calcionews24.com

L'Inter prende in giro il Barcellona sui social: la citazione diventa virale - MILANO - Leggenda e storia si mescolano a San Siro in un turbinio di emozioni: l'Inter batte 4-3 il Barcellona e stacca il pass per la semifinale di Champions League. Un risultato clamoroso, folle: il ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona, vittoria epica: esaltazione del calcio vero e dei portieri eroi - La rimonta dell’Inter contro il Barcellona non è solo una vittoria sportiva: è un trionfo del calcio autentico, fatto di passione, sostanza e cuore. In un San Siro magico, Sommer e Donnarumma si prend ... 🔗ilgiornale.it

Inter-Barcellona, Adani: “Materazzi aveva lasciato San Siro dopo il 3 a 2” - Lele Adani presente del momento del gol di Raphinha di Inter-Barcellona, svelando che anche Materazzi stava andando via dallo stadio. 🔗derbyderbyderby.it