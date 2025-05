Insulti a Meloni e Salvini il Viminale | va espulso Ma il giudice dice no

Macerata, 8 maggio 2025 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi firma il provvedimento per rimpatriare il calciatore camerunense Ibii Ngwang, 27 anni, ex attaccante della Cluentina, protagonista di un video choc girato davanti la questura e diventato virale qualche settimana fa. Il giudice di Ancona, però, blocca il rimpatrio. Il calciatore – titolare di un permesso di lungo soggiorno – era finito al centro delle polemiche dopo che il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, sulle sue pagine social, aveva postato il video girato da Ibii Ngwang davanti alla questura di Macerata. Una clip di pochi secondi piena di frasi offensive e volgari: “Io sono negro, bello fi., con mio fratello bello fi. Mangiamo gratis, dormiamo gratis, non paghiamo l’affitto e poi sc.. le ragazze italiane” diceva il camerunense davanti a una macchina della polizia parcheggaita davanti alla questura, con cappello e occhiali da sole sul volto. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insulti a Meloni e Salvini, il Viminale: va espulso. Ma il giudice dice no

Salvini: Io al Viminale? Ne parlerò con Piantedosi e Meloni, sono a disposizione - (Agenzia Vista) Firenze, 06 aprile 2025 “Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. E' stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica e non è mio piacere, è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, quello che i Sindaci, quello che gli elettori ci chiedono. Sapendo che Matteo è e sarà un amico e un grande uomo di Stato di quello che mi avete chiesto con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni, perché io sono a disposizione. 🔗liberoquotidiano.it © liberoquotidiano.it - Salvini: Io al Viminale? Ne parlerò con Piantedosi e Meloni, sono a disposizione

