India-Pakistan | escalation mortale lungo la Linea di Controllo 13 civili uccisi e decine di feriti

Almeno 13 persone sono state uccise e 59 sono rimaste ferite a seguito delle violazioni del cessate il fuoco da parte dell’esercito pachistano lungo la Linea di Controllo (LoC) in Jammu e Kashmir, secondo quanto dichiarato oggi dal ministero degli Esteri Indiano. Da parte sua, l’esercito di Islamabad ha annunciato di avere abbattuto 12 droni Indiani di fabbricazione israeliana lanciati contro diverse località, tra cui le due grandi città di Karachi e Lahore.Proprio in quest’ultima località questa mattina sono state udite diverse esplosioni e un drone Indiano è stato distrutto vicino l’aeroporto. Subito dopo, il Pakistan ha sospeso temporaneamente tutte le operazioni di volo negli scali di Islamabad, Karachi, Lahore e Sialkot per “ragioni operative”. “Tredici civili hanno perso la vita a Poonch”, un distretto del Jammu e Kashmir, “59 sono rimasti feriti”, di cui 44 a Poonch, “a seguito delle violazioni del cessate il fuoco lungo la LoC da parte del Pakistan”, ha dichiarato il ministero degli Esteri Indiano, citato dal Times of India. 🔗Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - India-Pakistan: escalation mortale lungo la Linea di Controllo, 13 civili uccisi e decine di feriti

