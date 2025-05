Incidenti stradali | scontro tra auto su A1 nel frusinate 2 feriti gravi

Roma, 8 mag. (LaPresse) – E’ di due feritigravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 637 nel tratto compreso nel comune di Ceprano (Frosinone), in direzione Napoli. Il tamponamento tra le due automobili, dove viaggiavano i feriti trasportati con l’eliambulanza dell’Ares 118, nella Capitale, è avvenuto intorno alle ore 20.30. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi. L’uscita consigliata è quella del casello autostradale di Frosinone. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti stradali: scontro tra auto su A1 nel frusinate, 2 feriti gravi

