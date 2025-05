Incidente Frecce Tricolori il pilota è fanese | Ha avuto i nervi saldi

Fano, 8 maggio 2025 – Il capitano Luca Battistoni, 32 anni di Fano, è uno dei tre piloti delle FrecceTricolori coinvolti nell’Incidente avvenuto martedì durante l’addestramento acrobatico a Pantelleria, all’indomani dell’airshow di Catania. Parla la mamma Serena Ferri, titolare dell’impresa familiare di logistica, figlia di Luigi Ferri, grande appassionato di volo, campione mondiale, sette volte campione italiano e per vent’anni presidente della Fanum Fortunae, la società di gestione dell’aeroporto. “La paura c’è stata – racconta mamma Serena –, so che Luca fa un lavoro rischioso anche se è allenato per affrontare al meglio ogni emergenza. E’ incredibile come lui e i suoi colleghi abbiano saputo gestire la situazione: sono stati veramente bravi. Per noi familiari, ovviamente, è stato un momento di spavento”. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente Frecce Tricolori, il pilota è fanese: “Ha avuto i nervi saldi”

