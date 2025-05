Inaugurato il Laboratorio creativo di promozione turistica dell' alberghiero De Cecco

Si è tenuta il 7 maggio nella sede di via dei Sabini l'inaugurazione del Laboratorio creativo di promozione turistica dell 'istituto alberghiero De Cecco di Pescara, alla presenza dell a dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, del sindaco. 🔗 Ilpescara.it

Incontri in laboratorio con i compratori internazionali per spingere la promozione dell'alabastro di Volterra - Prende avvio a Volterra un programma di promozione a supporto della produzione manifatturiera dell’alabastro di Volterra grazie all’iniziativa di ICE Agenzia e Cna. L’alabastro di Volterra, il più pregiato d’Europa, mantiene intatto il fascino che lo ha portato ad essere il vanto di un territorio... 🔗 pisatoday.it

L'associazione Libera e il laboratorio creativo al Liceo "P. Colletta": emozioni e partecipazione - Oggi, nel secondo incontro con le classi quarte del Liceo classico "P. Colletta", l’associazione Libera ha dato vita a un nuovo laboratorio, consentendo ai ragazzi di vivere un'esperienza intensa ed emozionante.I giovani non sono apatici: eccone la provaSpesso si sente dire che i ragazzi... 🔗 avellinotoday.it

Carnevale in biblioteca, a Savignano sul Rubicone un laboratorio creativo per i più piccoli - Alla Biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone martedì 4 marzo alle 16.30 arriva un altro appuntamento con il carnevale. I protagonisti sono i bambini della scuola primaria a cui viene dedicato il laboratorio creativo “Coriandoli” a cura della Compagnia “Le pupazze”. Per immergersi... 🔗cesenatoday.it