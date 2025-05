Ilary Blasi spiazza dopo la chiusura di The Couple | il forte gesto

IlaryBlasi ha detto addio anche all’esperienza di The Couple, dopo aver lasciato programmi di punta come Le Iene, Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Ma stavolta non per sua volontà: il reality di Canale 5 è stato chiuso anticipatamente a causa di ascolti deludenti. Eppure la conduttrice romana ha reagito con una classe che pochi possono permettersi. Niente sfoghi, nessuna polemica: scopriamo perchè cosa hanno notato sui social i fans della conduttrice romana.Una carriera fatta anche di scelte radicaliIlaryBlasi ha sempre dichiarato di non voler restare in video “a tutti i costi”. “Quando non mi diverto più, lascio”, ha spiegato in diverse interviste. Così ha salutato in passato Le Iene, ha chiuso con GF Vip dopo tre edizioni, e ha preferito dire no a progetti non sentiti. La sua filosofia è chiara: meglio chiudere in autonomia che essere chiusa. 🔗Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ilary Blasi spiazza dopo la chiusura di The Couple: il forte gesto

Il nuovo reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha debuttato ieri sera e già sta facendo parlare di sé sui social, con gli utenti che hanno trascorso la serata a commentare cosa è successo durante la prima puntata. Otto coppie sono i protagonisti di questo nuovo programma, tra cui le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, e Jasmine Carrisi che partecipa insieme al suo migliore amico, il make-up artist e influencer Pierangelo Greco. 🔗caffeinamagazine.it

Lunedì 14 aprile è andato in onda il secondo appuntamento con The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La puntata, trasmessa in prima serata, ha visto trionfare la coppia formata dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, che si sono imposte sulle altre grazie a una prova basata sull’intesa tra coppie. La loro vittoria ha permesso loro di ottenere l’immunità dal televoto e anche un vantaggio tattico: hanno infatti potuto sottrarre due chiavi ad altrettante coppie concorrenti. 🔗caffeinamagazine.it

Grossa novità per Ilary Blasi. Nelle ultime settimane si è molto parlato della nuova avventura in tv della popolare conduttrice. Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, passata poi a Vladimir Luxuria, si vociferava di un possibile ritorno dell’ex moglie di Francesco Totti. Tuttavia non sarà lì che la rivedremo. Per lei è pronto infatti un nuovo programma, “The Couple“, sorta di Grande Fratello in coppia. 🔗caffeinamagazine.it

