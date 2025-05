Il sottosegretario Andrea Delmastro in visita al carcere di Novara

Il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelmastro visiterà il carcere di Novara.L'appuntamento istituzionale è in programma lunedì 12 maggio. La visita, spiegano i consiglieri regionali Daniela Cameroni e Gianluca Godio, "si inserisce in un piano nazionale promosso dal Governo per affrontare. 🔗Novaratoday.it © Novaratoday.it - Il sottosegretario Andrea Delmastro in visita al carcere di Novara

Caso Cospito, il sottosegretario Andrea Delmastro condannato ad otto mesi. "Non mi dimetto, spero ci sia un giudice a Berlino" - Il tribunale di Roma ha condannato a otto mesi il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro . Nei suoi confronti l’accusa era di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito.

Carcere di Livorno, la visita del sottosegretario alla Giustizia

Video Carcere di Livorno, la visita del sottosegretario alla Giustizia Video Carcere di Livorno, la visita del sottosegretario alla Giustizia

