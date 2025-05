Il ritiro di Parolin ha sbloccato il Conclave per Leone XIV | un Papa no Trump ma iscritto nelle liste dei repubblicani Usa

Anche se non ha mai preso possesso della chiesa di Albano, in provincia di Roma, in cui era stato incardinato come cardinale, Robert Francis Prevost, ora PapaLeone XIV, era ben noto in Italia grazie alla sua particolare devozione mariana e ai santi agostiniani. Che l’anno scorso l’ha portato ad Andria il 10 marzo per celebrare la messa per il 448esimo anniversario del ritrovamento della sacra immagine della Madonna dei Miracoli, un’icona bizantina. E il 22 maggio scorso a Cascia, in Umbria, per guidare la celebrazione di Santa Rita, che apparteneva all’ordine agostiniano. Quel giorno il cardinale Prevost nella sua omelia ha detto cose assai simili a quelle pronunciate in piazza San Pietro dopo l’elezione: «In questi tempi colpiti dalla violenza della guerra, dove sembra che la rivalità e l’odio abbiano l’ultima parola, Santa Rita appare chiaramente come una agente di autentica pace e riconciliazione. 🔗Open.online

AGI - Papa Francesco "ha riposato bene". Lo afferma la sala stampa vaticana. Una sola riga per "tranquillizzare" sulla salute del Pontefice. Ieri pomeriggio nel briefing stampa dal Gemelli, i medici hanno sottolineato che il Papa "non è fuori pericolo" ma al momento "non è in pericolo di vita". E mentre il Pontefice è ricoverato al Gemelli, il tema delle sue possibili dimissioni continua ad essere di attualità. 🔗agi.it

In 200mila in piazza San Pietro per la prima messa domenicale senza il PonteficeL'articolo Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Come sta papa Francesco dopo l'ottava notte in ospedale al Gemelli per una polmonite bilaterale: dal Vaticano fanno sapere che ha riposato bene. Il Papa non è fuori pericolo, lo hanno detto in maniera chiara i suoi medici, ma sta rispondendo alle terapie. Intanto il cardinale Pietro Parolin ha commentato le voci sulle dimissioni del Pontefice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il ritiro di Parolin ha sbloccato il Conclave per Leone XIV: un Papa «no Trump», ma iscritto nelle liste dei repubblicani Usa; Perché nel conclave è decisivo il fattore tempo, cosa succede se l'attesa si prolunga