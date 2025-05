La prima preghiera di Leone XIV è stata per la pace. “Sia disarmata e disarmante”, ha detto. Poi, il ringraziamento a Francesco. Le parole del nuovo Pontefice nel servizio di Paolo Fucili. Il primo discorso di Papa Leone XIV TG2000. 🔗 Tv2000.it

"Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!"Il mondo si ferma, la Piazza San Pietro esplode in un applauso carico di emozione: Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Cardinal Prevost, è il nuovo Papa, 267esimo successore di Pietro.Un momento solenne, storico, carico di significato per la Chiesa cattolica e per milioni di fedeli nel mondo.?? Dalla Loggia centrale della Basilica Va... 🔗digital-news.it