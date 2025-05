Il Papa americano la ‘profezia’ di The Young Pope di Sorrentino

(Adnkronos) – Una 'profezia' che si avvera, Robert Francis Prevost (Leone XIV) è il primo Papaamericano, e relativamente giovane. E i social ribattezzano subito 'The YoungPape', la serie televisiva di Paolo Sorrentino che racconta la storia di Lenny Belardo, un giovane pontefice americano salito al soglio pontificio con il nome di Pio XIII, .L'articolo Il Papaamericano, la 'profezia' di The YoungPape di Sorrentino proviene da Webmagazine24.

Il Papa americano, la ‘profezia’ di The Young Pope di Sorrentino - (Adnkronos) – Una 'profezia' che si avvera, Robert Francis Prevost (Leone XIV) è il primo Papa americano, e relativamente giovane. E i social ribattezzano subito 'The Young Pope', la serie televisiva di Paolo Sorrentino che racconta la storia di Lenny Belardo, un giovane pontefice americano salito al soglio pontificio con il nome di Pio XIII, […] 🔗periodicodaily.com

Un papa nero e la profezia di Nostradamus: le congetture dei tabloid anglosassoni pre-Conclave - Roma 23 aprile 2025 – Un papa nero successore di Francesco. La suggestione viene da molti analisti e osservatori, soprattutto all’estero. Già da poche ore dopo la morte di Jorge Mario Bergoglio, in Italia si fanno i nomi dei cardinali italiani papapili per la successione al trono di Pietro: Parolin, Pizzaballa, Zuppi. Ma uscire dallo Stivale ci consente di allargare la prospettiva. Un papa neroDella possibilità di un papa nero si parla sul Times: “Darebbe all'Africa la voce che merita”. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco sarà il penultimo Papa e poi Roma finirà? La terribile profezia di Malachia - Papa Francesco potrebbe essere il penultimo pontefice e poi Roma finirà, o meglio il Vaticano cioè lo Stato Pontificio che il mondo conosce. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti sulla città di Roma, clicca qui>> A riferirlo sarebbe stata una profezia dei Malachia che ha lasciato tutti a bocca aperta, ecco cosa sarebbe accaduto secoli fa e cosa c’entra con il papa. 🔗funweek.it

