Il nuovo Papa è Prevost sollievo di mamma Maria a casa Pizzaballa Meglio così il nostro Pierbattista non voleva fare il pontefice

Castel Liteggio (Bergamo) – Ore 18.08. La fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina che decreta la nomina del successore di Papa Francesco fa salire la tensione al limite. A Castel Liteggio, una manciata di case a ridosso di una chiesetta dismessa nelle campagne di Cologno al Serio, l'ansia è ormai insostenibile. Da ore girano voci insistenti che danno padre PierbattistaPizzaballa, 60 anni compiuti il 21 aprile scorso, attuale patriarca latino di Gerusalemme nato sul tavolo della cucina di una di queste case, tra i superfavoriti. Italian Cardinal and Latin Patriarch of Jerusalem PierbattistaPizzaballa, leaves for the seventh meeting of the General Congregation of Cardinals, in Vatican City, 30 April 2025. ANSAANGELO CARCONI La signora Maria Tadini, la mamma del cardinale, e il figlio Fiorenzo, hanno la coda di curiosi fuori dalla porta, che sbirciano attraverso la tenda a righe della loro casetta rosa con il giardino traboccante di begonie rosse, margherite e rose.

L’elezione di Robert Francis Prevost, divenuto papa Leone XIV, ha segnato una svolta storica nella Chiesa cattolica: per la prima volta un pontefice statunitense guida il mondo cattolico. Ma la nomina, accolta come un compromesso tra diverse anime del collegio cardinalizio, non è priva di controversie, con accuse e dossier che mettono in ombra il suo percorso.Leone XIV, 69 anni, è stato eletto grazie a un delicato equilibrio tra i cardinali progressisti e conservatori. 🔗thesocialpost.it

Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost: si chiama Leone XIV ed è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗xml2.corriere.it

