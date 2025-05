Il nuovo Papa è l' americano Prevost Leone XIV La preghiera per la pace e il grazie a Bergoglio | Costruiamo ponti Trump | Un onore Mattarella | Faro sui più deboli | Il primo discorso

Il nuovoPapa è Robert Francis Prevost: si chiama Leone XIV ed è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il nuovo Papa è l'americano Prevost, Leone XIV. La preghiera per la pace e il grazie a Bergoglio: «Costruiamo ponti». Trump: «Un onore». Mattarella: «Faro sui più deboli» | Il primo discorso

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, ha invocato subito la pace nel mondo: cosa può cambiare dall'argentino Francesco all'americano Leone XIV 🔗notizie.virgilio.it

Tutti gli occhi alla Loggia delle Benedizioni per il primo sguardo al nuovo papa. Il nuovo pontefice è Leone XIV: questo il nome scelto dallo statunitense Robert Francis Prevost. Dopo la fumata bianca giunta pochi minuti dopo le 18 di giovedì, al termine di uno dei Conclavi più brevi dell'epoca... 🔗ravennatoday.it

Il presidente di Israele Isaac Herzog: "Siamo ansiosi di migliorare le relazioni tra Israele e la Santa Sede" Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa ed è il primo Pontefice americano della storia. Il suo nome è Leone XIV. Ecco le reazioni da parte dei leader del mondo, da Trump a Putin a Z 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

La donazione di Trump per influenzare il Conclave? 14 milioni per tirare la volata a Prevost; Nuovo papa l’americano Prevost: è Leone XIV; Il cardinale americano Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: «La pace sia con voi, disarmata e disarmante. Aiutateci a costruire ponti per essere un solo popolo; Robert Francis Prevost, ecco la biografia del nuovo Papa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è il nuovo Papa. Robert Francis Prevost, yankee latino che unisce le Americhe - Robert Francis Prevost, 69 anni, è il primo Papa americano. Ha optato per il nome di Leone XIV. Curiosa figura di "yankee latinoamericano", è un agostiniano ed è stato molto vicino a Bergoglio. Già ... 🔗ansa.it

Prevost è il nuovo Papa, i leader del mondo salutano Leone XIV - Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa. Il primo Pontefice americano, eletto al quarto scrutinio, ha scelto il nome di Leone XIV. Il cardinale è nato 69 anni fa a Chicago ma è anche cittadino del P ... 🔗msn.com

Chi è il nuovo Papa: Robert Francis Prevost è il nuovo Pontefice col nome di Leone XIV - Habemus Papam. Alle ore 18.08 è stato eletto il nuovo Papa: si tratta del Cardinale Robert Francis Prevost , primo pontefice americano della storia, agostiniano, 69 anni, che ha scelto il ... 🔗ilmattino.it