Il nuovo Papa conquista i social | oltre 19 milioni le interazioni spopola negli Usa

(Adnkronos) – L'Habemus Papam conquista la rete e i social, secondo l'Instant mood di Arcadia. Il sentiment globale è positivo per oltre l'80%. Tra le 25 emoji più utilizzate dagli utenti online per commentare l’elezione del nuovo Pontefice le mani congiunte in preghiera, il lampeggiante della breaking news e le bandiere dello Stato Pontificio e . 🔗Periodicodaily.com

«E se il Conclave fosse un collegio docenti?», l’ironia social sull’elezione del nuovo Papa – Il video - Anche il Conclave diventa social. Tra meme, video satirici e persino il FantaPapa, la riunione dei cardinali – fissata per il 7 maggio – per l’elezione del successore di Papa Francesco, deve fare i conti con l’ironia del web. C’è chi si è persino immaginato il Conclave dei cardinali, isolati dal resto del mondo all’interno della Cappella Sistina, come una sorta di «collegio docenti». L’ideatore è il regista e comico Filippo Caccamo, che su Instagram ha pubblicato un filmato ironico sull’elezione del nuovo Pontefice con tutti i probabili intoppi. 🔗open.online

Il nuovo Papa ideale? Per i social è Samuel L. Jackson. E il nome è un omaggio a Pulp Fiction - Un meme virale su X ritrae Samuel L. Jackson in abiti cardinalizi, annunciando ironicamente la sua candidatura al papato con un nome ispirato a Pulp Fiction. Non è il primo meme che coinvolge Hollywood (e non solo). Un meme virale ritrae Samuel L. Jackson in abiti cardinalizi, annunciando ironicamente la sua candidatura a futuro Papa con il nome Ezechiele I. Il post, condiviso dal famoso account @Dio su X, ha scatenato l'entusiasmo dei fan, mescolando sacro e profano in un gioco di riferimenti cinematografici e religiosi. 🔗movieplayer.it

Chi è il nuovo Papa: cosa succede ora e quando si affaccia il Pontefice - Dopo la fumata bianca, che annuncia al mondo l'elezione avvenuta del nuovo Papa, il rito prevede una serie di passaggi i quali, infine, culminano nell'uscita sul balcone del Pontefice ... 🔗ilmattino.it

Chi è il nuovo Papa, Robert Prevost è il nuovo Pontefice - Habemus Papam. Alle ore 18.08 è stato eletto il nuovo Papa: si tratta del Cardinale Robert Francis Prevost che ha scelto il nome. Dopo soli 2 giorni di Conclave Roma ha il suo nuovo ... 🔗ilmattino.it