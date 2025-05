Il nuovo Papa conquista i social | oltre 19 milioni le interazioni spopola negli Usa

(Adnkronos) – L'Habemus Papam conquista la rete e i social, secondo l'Instant mood di Arcadia. Il sentiment globale è positivo per oltre l'80%. Tra le 25 emoji più utilizzate dagli utenti online per commentare l'elezione del nuovo Pontefice le mani congiunte in preghiera, il lampeggiante della breaking news e le bandiere dello Stato Pontificio e .

(Adnkronos) – L'Habemus Papam conquista la rete e i social, secondo l'Instant mood di Arcadia. Il sentiment globale è positivo per oltre l'80%. Tra le 25 emoji più utilizzate dagli utenti online per commentare l’elezione del nuovo Pontefice le mani congiunte in preghiera, il lampeggiante della breaking news e le bandiere dello Stato Pontificio e […] 🔗periodicodaily.com

Anche il Conclave diventa social. Tra meme, video satirici e persino il FantaPapa, la riunione dei cardinali – fissata per il 7 maggio – per l’elezione del successore di Papa Francesco, deve fare i conti con l’ironia del web. C’è chi si è persino immaginato il Conclave dei cardinali, isolati dal resto del mondo all’interno della Cappella Sistina, come una sorta di «collegio docenti». L’ideatore è il regista e comico Filippo Caccamo, che su Instagram ha pubblicato un filmato ironico sull’elezione del nuovo Pontefice con tutti i probabili intoppi. 🔗open.online

Un meme virale su X ritrae Samuel L. Jackson in abiti cardinalizi, annunciando ironicamente la sua candidatura al papato con un nome ispirato a Pulp Fiction. Non è il primo meme che coinvolge Hollywood (e non solo). Un meme virale ritrae Samuel L. Jackson in abiti cardinalizi, annunciando ironicamente la sua candidatura a futuro Papa con il nome Ezechiele I. Il post, condiviso dal famoso account @Dio su X, ha scatenato l'entusiasmo dei fan, mescolando sacro e profano in un gioco di riferimenti cinematografici e religiosi. 🔗movieplayer.it

