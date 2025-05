Il nuovo allenatore ‘come’ Papa | con l’arrivo dei Friedkin pronta la decisione ufficiale

L’ironia dei tifosi giallorossi, in attesa del nuovo CEO e dell’allenatore, nella giornata della nomina del successore di PietroE’ un giorno speciale per i cattolici. Nel pomeriggio, il cardinale Robert Francis Prevost è diventato il nuovoPapa, prendendo il nome di Leone XIV. Il nuovoallenatore‘come’Papa: con l’arrivo dei Friedkinpronta la decisioneufficiale (Ansa) – Calciomercato.itGli occhi di tutto il mondo, così, sono rivolti a Roma, alla Città del Vaticano. Anche il popolo del calcio non è rimasto indifferente alla nomina del successore di Pietro. La Roma, ad esempio, con un post su X, ha voluto dare il proprio benvenuto al Vescovo della Capitale:“L’AS Roma partecipa alla gioia della città e del mondo intero per l’elezione di Papa Leone XIV, e rivolge i più calorosi auguri per il suo pontificato”. 🔗Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il nuovo allenatore ‘come’ Papa: con l’arrivo dei Friedkin pronta la decisione ufficiale

Tudor Juve, è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeriIgor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il comunicato del club sul mister che sarà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con opzione fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.COMUNICATO – «Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. 🔗juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina del futuro - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina bianconera in vista della prossima stagioneL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, con Igor Tudor che ha accettato l’incarico di traghettatore fino al termine di questa stagione.Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero quattro le soluzioni: il sogno resta Conte, dietro al tecnico del Napoli resistono le candidature di Pioli e Gasperini. 🔗juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve, tracciato il profilo del tecnico del futuro: ecco chi è il favorito a sedersi sulla panchina bianconera! - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve, Fabiana Della Valle non ha dubbi: c’è un nome in particolare che scalda la fantasia della dirigenza bianconera: ecco chi è!Nel corso del suo video, pubblicato sul proprio canale You Tube, Fabiana Della Valle ha tracciato l’identikit del nuovo allenatore della Juve. Ecco chi potrebbe sostituire Igor Tudor.TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea originaria della Juve, nel momento in cui ha ... 🔗juventusnews24.com

